Ana Paula Siebert relatou momentos difíceis no início da relação com Roberto Justus Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2025 16:41 | Atualizado 14/10/2025 16:50

Rio - Ana Paula Siebert Justus, de 37 anos, abriu o jogo sobre os momentos difíceis no começo da relação com Roberto Justus, de 70. A modelo relembrou os julgamentos que enfrentou, principalmente pela diferença de idade com o empresário.

"O Roberto era casado com uma pessoa muito querida, a Tici [Pinheiro], que adoro, e o casamento deles acabou pelos motivos deles, que não vem ao caso. Mas é muito difícil… Sou 33 anos mais nova que o Roberto, ele vinha de uma família muito querida pelo Brasil inteiro, uma pessoa que todo mundo gostava", disse em entrevista ao canal "Cortadas do Firmino".

"uma menina, eu tinha 25 anos na época, no meio de um recém-divórcio, uma família com filhos de todas as idades, várias ex-mulheres e a imprensa em cima. É muito difícil. Tem que estar muito certo do que você quer. Tem que saber se blindar", completou Ana Paula.



A modelo contou que chegaram a achar que o relacionamento com empresário era por motivações financeiras. "Quando você vê uma menina superjovem, com um homem mais velho… A primeira coisa que a gente fala: 'Ah, é interesse.' Eu já fiz isso. Todo mundo, você já deve ter feito. É natural. Que acho que a gente tem que dar a chance para as pessoas, sabe? De mostrar que não é isso", declarou.

Em abril, Ana Paula Siebert e Roberto Justus renovaram os votos ao completar uma década de casamento. Os dois são pais de Vicky, de 5 anos.