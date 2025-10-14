Angelo Campos no 'Perrengue' na Band - Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2025 13:45

Rio - Apresentador do "Perrengue", na Band, Angelo Campos, 40 anos, atualizou o quadro de saúde para os seguidores no Instagram. O comunicador precisou passar por cirurgia cardíaca, que durou 12 horas, após sofrer três Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs).







"Hoje está completando um mês que eu precisei dar um 'restart' em mim, no meu coração, na minha vida", afirmou o apresentador, que continuou: "Há um mês, eu senti uma dor muito forte, muito, muito forte no peito. Eu até pensei que era um infarto. Fui correndo para o hospital e descobri que tive uma Síndrome Aórtica Aguda, que nada mais é que a sua aorta rasgar, você fica a milímetros de ter uma hemorragia e 'partir dessa para melhor'". "Hoje está completando um mês que eu precisei dar um 'restart' em mim, no meu coração, na minha vida", afirmou o apresentador, que continuou: "Há um mês, eu senti uma dor muito forte, muito, muito forte no peito. Eu até pensei que era um infarto. Fui correndo para o hospital e descobri que tive uma Síndrome Aórtica Aguda, que nada mais é que a sua aorta rasgar, você fica a milímetros de ter uma hemorragia e 'partir dessa para melhor'".

Angelo lembrou alguns detalhes do procedimento cirúrgico que passou por causa do quadro delicado de saúde. "Precisei passar por uma cirurgia complexa de 12 horas. Meu Deus, 12 horas. Aí nessa cirurgia, teve que parar o meu rim, eu tive que fazer hemodiálise. Também tive três AVCs. O meu lado esquerdo ficou todo paralisado. Mas, no geral, deu tudo certo", afirmou.

Durante a recuperação, o apresentador precisa fazer uma longa recuperação motora. "A minha mão precisa voltar a funcionar, meu pé precisa voltar a funcionar, então eu estou fazendo esse tipo de trabalho de reabilitação. E também fonoaudiologia, né? Porque eu sei que eu estou falando meio devagar, então isso também precisa voltar. Tudo isso junto com a terapia ocupacional, com a galera da fisioterapia. Todo mundo me ajudando muito para que eu me recuperar o quanto mais rápido", explicou.