Márcia Dantas surge chorando e explica o que aconteceuReprodução / Instagram
Márcia Dantas chora ao relatar tentativa de assalto em São Paulo: 'Sensação de impotência'
Apresentadora contou que teve o carro atacado enquanto estava parada no trânsito
Liniker é anunciada como atração do Grammy Latino e lidera indicações brasileiras
Cantora está concorrendo em seis categorias
Fiuk se irrita com vizinhos e instala barreira na garagem de casa em Alphaville
Cantor teve que acionar seguranças; entenda
Virginia 'madruga' para ver Vini Jr. e desabafa após derrota: 'Não quero ouvir um ‘a’'
Após dizer que daria segunda chance ao jogador, ela acordou cedo para acompanhar jogo amistoso da Seleção contra o Japão
Na reta final da gestação, Mariana Rios exibe barrigão ao se exercitar
Atriz está grávida de Palo, fruto da união com o empresário João Luis Diniz D'Ávila
Marcello Novaes exalta amor pelos filhos e internautas reagem
Ator postou fotos em homenagem a Pedro e Diogo Novaes
