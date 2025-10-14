Márcia Dantas surge chorando e explica o que aconteceu - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2025 13:09

Rio - A apresentadora Márcia Dantas relatou nas redes sociais, nesta segunda-feira (13), que sofreu uma tentativa de assalto em São Paulo. O caso ocorreu enquanto ela dirigia pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na região da Bela Vista, próximo ao Viaduto Júlio de Mesquita Filho, no centro da capital paulista.

Segundo Márcia, o criminoso tentou quebrar o vidro de seu carro, mas não conseguiu concluir o roubo por causa da película antifurto instalada no veículo. "Acabei de sofrer uma tentativa de assalto. A película antifurto me salvou porque o bandido não estava armado. São Paulo está intragável. Que susto horroroso, que sensação de impotência", escreveu a apresentadora ao publicar uma foto do vidro trincado.

Ela explicou que estava parada no semáforo devido ao trânsito quando o homem tentou invadir o carro. "Levei susto na pancada. Eu gritei. Não sabia o que fazer. Tentei andar e o carro não ia. Olhei pro lado pra ver se a pessoa ainda tava, não tinha mais ninguém. E, aí, comecei a buzinar igual a uma louca", relatou.

Após o susto, Márcia estacionou em um posto de combustível para se acalmar e aguardar o guincho, temendo uma nova abordagem. No local, conversou com um funcionário que afirmou que casos de assalto são frequentes na região.

A apresentadora disse ter se sentido abalada com o ocorrido. "Uma sensação horrorosa de impotência, um susto horrível. O coração acelerado… Agradecer a Deus por ter sido só o vidro, por não ter acontecido nada comigo. Mas é horrível essa sensação", desabafou.

Ela também contou que estava a caminho de buscar o filho. "Graças a Deus ele não estava comigo. Só fico pensando nisso. Deus nos livra das coisas", declarou, emocionada.

Por fim, Márcia fez um alerta aos seguidores. "Atenção: os assaltos estão acontecendo aqui, Rua Major Diogo, embaixo do Viaduto Júlio de Mesquita Filho, na Bela Vista. Agora tô no táxi. Obrigada pelas mensagens de vocês. Agora tá tudo bem", concluiu.