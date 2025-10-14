Rafa Kalimann e NattanVictor Chapetta / Brazil News
"Foi ele que puxou, sabia? Conversamos sobre esse sonho. Falei que estava num momento da vida que desejava muito começar a pensar na gestação. Tenho 32 anos, quero ter outros filhos e estou num momento de trabalho estável. Estou com saúde e energia, quero começar a pensar, mas não foi numa conversa de ‘vamos fazer isso?’, foi mais de abrir o coração sobre fases de vida. Ele falou que também estava nesse momento, que sonha em ser pai, que também está estável na carreira, muito realizado, e ele que sugeriu: ‘Vamos ter um filho? Vamos escolher viver isso com todas as responsabilidades, entender juntos? Vamos dar esse passo na nossa vida?'", relatou Rafa em entrevista ao gshow.
A apresentadora explicou que, embora a decisão tenha ocorrido em menos de um ano de namoro, o casal conversou sobre o futuro e fez um planejamento antes da gravidez. “Fui uma tentante de pouco tempo. Do momento que planejou e buscamos uma médica para fazer os exames para o positivo, foi muito rápido. Achávamos que demoraria um pouco mais, quando o positivo veio, que a gravidez chegou, foi a realização do sonho dos dois”, disse.
Rafa e Nattan esperam a primeira filha, que receberá o nome de Zuza, uma homenagem à avó do cantor. O casal está junto desde dezembro de 2024, mora em São Paulo e anunciou a gestação em junho deste ano.
Ao falar sobre o futuro, Rafa afirmou que pretende aumentar a família. "Penso! [Família] grandona! Gosto de casa cheia, mesa grande! Quero ser aquela avó que recebe um monte de gente, passa o final de semana e vai todo mundo pra lá. Sonho em viver isso, essa família, cheia de barulho, criança correndo, cachorro, periquito...", contou.
