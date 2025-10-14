Rafa Kalimann e Nattan - Victor Chapetta / Brazil News

Publicado 14/10/2025 14:53

Rio - Grávida de seis meses, Rafa Kalimann contou que a decisão de ter um filho com o cantor Nattan partiu de uma conversa aberta entre o casal. Segundo a apresentadora, foi o artista quem sugeriu que os dois dessem o próximo passo na relação.

"Foi ele que puxou, sabia? Conversamos sobre esse sonho. Falei que estava num momento da vida que desejava muito começar a pensar na gestação. Tenho 32 anos, quero ter outros filhos e estou num momento de trabalho estável. Estou com saúde e energia, quero começar a pensar, mas não foi numa conversa de ‘vamos fazer isso?’, foi mais de abrir o coração sobre fases de vida. Ele falou que também estava nesse momento, que sonha em ser pai, que também está estável na carreira, muito realizado, e ele que sugeriu: ‘Vamos ter um filho? Vamos escolher viver isso com todas as responsabilidades, entender juntos? Vamos dar esse passo na nossa vida?'", relatou Rafa em entrevista ao gshow.A apresentadora explicou que, embora a decisão tenha ocorrido em menos de um ano de namoro, o casal conversou sobre o futuro e fez um planejamento antes da gravidez. “Fui uma tentante de pouco tempo. Do momento que planejou e buscamos uma médica para fazer os exames para o positivo, foi muito rápido. Achávamos que demoraria um pouco mais, quando o positivo veio, que a gravidez chegou, foi a realização do sonho dos dois”, disse.Rafa e Nattan esperam a primeira filha, que receberá o nome de Zuza, uma homenagem à avó do cantor. O casal está junto desde dezembro de 2024, mora em São Paulo e anunciou a gestação em junho deste ano.Ao falar sobre o futuro, Rafa afirmou que pretende aumentar a família. "Penso! [Família] grandona! Gosto de casa cheia, mesa grande! Quero ser aquela avó que recebe um monte de gente, passa o final de semana e vai todo mundo pra lá. Sonho em viver isso, essa família, cheia de barulho, criança correndo, cachorro, periquito...", contou.