João Augusto Liberato posa no acervo com mais de 30 mil itens de GuguReprodução/Instagram

Publicado 14/10/2025 14:37

Rio - João Augusto Liberato, filho de Gugu, de 23 anos, visitou o acervo do apresentador, que morreu em novembro de 2019 aos 60 anos, e compartilhou alguns detalhes com seus seguidores, nesta terça-feira (14).

"Toda a história do meu pai, preservada com muito carinho e respeito. Esse acervo não guarda apenas objetos. Ele guarda vida, memória e amor. Mais de 30 mil itens compõem o legado que ele construiu com tanta dedicação", iniciou ele.

Segundo o primogênito de Gugu, todas as fotos e vídeos de todos os programas da carreira dele estão armazenados ali. "Cada foto, troféu e documento é limpo à mão, com todo cuidado.

Quis dividir isso com vocês, que fizeram parte da história do meu pai. A história do Gugu nunca vai se perder. Ela segue viva, preservada com o mesmo amor que ele sempre teve pelo público", completou.

"Histórias eternas de um gigante da comunicação", completou um seguidor. "O Gugu fez parte de toda a minha infância e era sem dúvidas o melhor apresentador da TV brasileira! Merece todo o respeito e reconhecimento", disse uma internauta.