Publicado 14/10/2025 15:46

"A gente conversou. Eles me ligaram, foram supereducados e eu contei que fizemos um acordo e foi ótimo”, declarou Ingrid, ao explicar por que não chegou a processar a empresa.Sem revelar os termos do acordo, ela destacou o comportamento da companhia. "Não posso falar [qual foi o acordo], é sigiloso. Mas foram dignos, me ligaram. É um bom acordo, mas mais importante para mim do que o acordo foi a abordagem deles comigo, de dizer que não era praxe deles e que iriam falar com as pessoas, fazer treinamentos, usar o meu case para que nunca mais acontecesse”, relatou.A atriz afirmou ainda ter recebido contato de equipes brasileiras e internacionais da companhia aérea. "Achei legal que fizeram a mea culpa e disseram que não iriam fazer mais [isso]", reforçou. Segundo Ingrid, o tratamento aos passageiros melhorou depois do caso: "Me falaram que quem está viajando de American Airlines está muito melhor. Espero ter contribuído".Durante a entrevista, Ingrid revelou que o momento mais difícil do episódio foi a reação dos outros passageiros brasileiros. "Nunca falei isso para ninguém: fiquei muito magoada com os brasileiros. Foi uma das coisas que mais me deixou triste, porque na hora que a mulher me expôs e disse que todos iam ter que descer por minha causa, os brasileiros começaram a meio que brigar comigo".Ela contou que, para evitar ser filmada e mal interpretada, preferiu ceder. "Aí eu, constrangida, para ninguém filmar até eu explicar que não estava fazendo nada, levantei", lembrou.Segundo a humorista, alguns passageiros chegaram a ser agressivos. "Alguns brasileiros começaram a ser agressivíssimos comigo”, disse, citando uma das frases que ouviu: "Oh, Ingrid, é sério que a gente vai ter que ficar aqui por causa de um capricho seu?". A artista confessou que ficou sem reação: "Na hora, fui ficando tão sem graça que não sabia explicar o que estava acontecendo”.Mesmo após o incidente, Ingrid relatou que recebeu mensagens de passageiros oferecendo apoio. "Depois que expus a situação nas redes sociais, alguns dos presentes no voo me procuraram, oferecendo testemunhar ao meu lado, mas recusei a ajuda”, contou.A atriz afirmou que o caso trouxe reflexões e empatia por outras pessoas que passam por situações semelhantes. “Hoje, vejo qualquer brasileiro passando perrengue em voo e já vou [dizendo:] ‘Quer ajuda?’”, contou.Ela acredita que a repercussão ajudou a provocar mudanças no setor. “Abriu uma discussão do nosso lugar de direito nos voos, porque sabemos que brasileiro rala para caramba para comprar uma passagem, e acho que as companhias vão melhorar por causa do meu case. É o que estou ouvindo dizer.”Ingrid também revelou que, desde então, é tratada de maneira diferente nas viagens. “Você tem que viajar comigo!”, brincou com a apresentadora. “É claro que o primeiro voo que fiz foi em uma companhia brasileira, fiz questão. Fui tratada igual uma princesa.”Com bom humor, ela contou como o episódio afetou sua rotina de viagens: "Hoje, qualquer voo que entro [os funcionários falam comigo] assim: ‘Oi, dona Ingrid. Quer uma água, um café?’. Todo mundo só quer viajar comigo agora". Por fim, Ingrid refletiu sobre as consequências da exposição. “Há males que vêm para bem. Mas fiquei com um gatilho por uns meses. É muito ruim ser humilhada publicamente”, concluiu.