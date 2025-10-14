Virginia Fonseca exibiu look para ensaio na quadra da Grande Rio - Reprodução/instagram

Publicado 14/10/2025 22:37

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, apostou em um look com pedrarias vermelhas para ensaio na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite desta terça-feira (14). A rainha de bateria da agremiação escolheu um figurino composto por cropped, saia curta e sandália prateada.

"Segundo ensaio de quadra da GRANDE RIO!!!! Que beleza, Grande Rio", afirmou nas redes sociais.

Fernanda Cristina, mãe de Vinicius Jr., e Tainá Castro, mulher de Éder Militão, estiveram no evento. Virginia se aproximou da influenciadora ao começar um affair com o atleta, companheiro do jogador no clube Real Madri, da Espanha.