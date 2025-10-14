Anitta se manifestou à favor da indicação de uma mulher ao STF - Reprodução/instagram

Publicado 14/10/2025 21:58

Rio - Anitta se manifestou nesta terça-feira (14) à favor da indicação de uma mulher para o Supremo Tribunal Federal (STF) na vaga do ministro Luís Roberto Barroso, que anunciou a aposentadoria antecipada . Atualmente, Cármen Lúcia é a única representante feminina na Corte composta por onze ministros.

"Gostaria de tornar público um pedido para que seja uma mulher. Em 134 anos de história, o Supremo Tribunal Federal já teve 172 ministros. Entre eles, apenas três mulheres - e nenhuma negra. Até o ano 2000, o STF jamais havia tido uma ministra", afirmou a cantora nos Stories.

A cantora divulgou o link de um abaixo-assinado pedindo uma figura feminina no Poder Judiciário. "Hoje temos uma entre 11 homens. Tenho certeza de que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso país onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda esperança", concluiu.

Saída

Nesta segunda-feira (13), Luís Roberto Barroso assinou o documento que torna oficial sua aposentadoria. A antecipação encerra um ciclo de 12 anos do ministro na Corte. Aos 67 anos, ele poderia continuar no STF até completar 75, idade-limite de acordo com a constituição.