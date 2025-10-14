Katy Perry e Justin TrudeauReprodução/Instagram
'Não mais ingleses’: Katy Perry provoca o público com comentário sobre Justin Trudeau
Katy e Justin foram flagrados aos beijos em iate na Califórnia
Thais Fersoza e Michel Teló celebram 11 anos de casamento com missa no Vaticano
Casal marcou as bodas de aço com uma celebração especial na Basílica de São Pedro, em Roma, ao lado dos filhos
Thati Lopes anuncia primeira gravidez com George Sauma
Atriz compartilhou fotos com o noivo e comemorou a chegada do primeiro filho do casal
Ex-marido de Britney Spears diz que cantora vigiava os filhos com uma faca
Em seu novo livro de memórias, Kevin Federline também critica movimento 'Free Britney' e revela preocupação com atual situação da cantora
Val Marchiori atualiza seu estado de saúde após cirurgia
Empresária colocou cateter e recebeu orientações médicas sobre etapas de quimioterapia e radioterapia
Erika Schneider mostra barriga inchada após congelar óvulos
A modelo iniciou o procedimento durante a Semana de Moda de Paris, em setembro deste ano
