Katy Perry e Justin TrudeauReprodução/Instagram

Publicado 14/10/2025 20:51

Rio - A cantora Katy Perry quebrou o silêncio, de forma bem-humorada, sobre os rumores de um possível romance com o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O comentário aconteceu durante um show em Londres, na última segunda-feira (13), quando a artista foi surpreendida por um pedido de casamento vindo de um fã.

Durante a apresentação, o fã subiu ao palco e, segurando um cartaz, declarou que havia ouvido dizer que Katy estava solteira antes de se ajoelhar e pedi-la em casamento. A cantora reagiu com bom humor e uma resposta afiada: “Você tá brincando? Hoje não. Você deveria ter pedido isso há 48 horas”, respondeu, arrancando risadas do público.

Logo depois, a artista continuou a interação com o público e fez outro comentário que chamou atenção: “É por isso que me apaixono por homens britânicos o tempo todo... Mas não mais”, disse, em tom de brincadeira, lembrando os relacionamentos anteriores com homens ingleses e ao novo affair com o político canadense.