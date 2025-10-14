Thais Fersoza e Michel Teló - reprodução Instagram

Publicado 14/10/2025 20:15 | Atualizado 14/10/2025 21:11

Rio - Thais Fersoza e Michel Teló comemoraram 11 anos de casamento nesta terça-feira (14) com uma cerimônia no Vaticano. O casal participou de uma missa na Basílica de São Pedro, em Roma, para celebrar a data, acompanhados dos filhos Melinda, de 9 anos, e Teodoro, de 8.



Nas redes sociais, Thais e Michel compartilharam o significado do momento vivido na capital italiana. "Um ano depois daquele dia inesquecível no Cristo Redentor, estamos aqui em Roma, no coração da nossa fé, celebrando 11 anos de matrimônio, nossas bodas de aço. Hoje tivemos a graça de viver algo que jamais esqueceremos: uma Santa Missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, celebrada na cripta, onde tudo parece respirar fé e eternidade. Foi um momento de profunda emoção, de gratidão e de presença de Deus em cada palavra, em cada olhar, em cada gesto", escreveram.Durante a visita, o casal recebeu uma bênção especial e agradeceu aos religiosos que conduziram a celebração. "Agradecemos de coração ao Padre Marcus pelo carinho, pela acolhida, pela celebração e pelas palavras tão lindas que tocaram o nosso coração. Padre Flávio pela oportunidade de conhecer tantos lugares tão especiais da Basílica. Receber essa bênção especial aqui, nesses 11 anos de casamento, foi um presente de Deus. Um marco que levaremos conosco para sempre. Nosso amor se fortalece, como o aço das nossas bodas firme, maduro e abençoado", afirmaram.