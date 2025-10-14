Val Marchiori atualiza seu estado de saúde após cirurgia para a colocação de cateterreprodução Instagram
“Doutor Fernando Maluf está aqui, já saí da cirurgia, veio me ver, né, doutor? Doutor é um ser humano incrível, gente”, declarou a empresária em vídeo publicado nas redes sociais.
Médico detalha próximos passos
O oncologista Fernando Maluf explicou que o tratamento entra agora em uma nova fase, com medidas preventivas para garantir a recuperação completa. “A gente está começando agora a segunda parte do tratamento depois da cirurgia. O tratamento é preventivo e ele vai envolver algumas etapas no tratamento quimioterápico, que a Val vai muito bem, tenho certeza. Depois temos a radioterapia e as drogas antirruginais. Esses tratamentos, outra vez, vão sempre, sempre ter a missão de, além da cirurgia, protegê-la mais ainda, para que a gente mantenha a chance de cura dela muito alta. Isso que é o que a gente espera para todas as pacientes com câncer de mama”, explicou.
Emocionada, Val agradeceu o acompanhamento médico e demonstrou confiança no processo. “Se Deus quiser, doutor Fernando Maluf está sempre viajando, se atualizando, trazendo o que tem de melhor para a gente, né? Para a gente passar por isso de uma forma mais segura e mais assertiva, né? Eu sou muito grata por você, de verdade, toda a sua equipe, estou muito confiante aí”, afirmou.
