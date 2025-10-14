Carlinhos Maia revelou recaída com Lucas Guimarães Reprodução/instagram
Carlinhos Maia confessa recaída com Lucas Guimarães
Influenciadores foram juntos ao casamento da cantora Mari Fernandez
Virginia Fonseca mostra look para ensaio na Grande Rio
Influenciadora é rainha de bateria da agremiação de Duque de Caxias
Anitta pede que Lula indique mulher para vaga no STF
Presidente deverá preencher vaga do ministro Luís Roberto Barroso após aposentadoria antecipada
'Não mais ingleses’: Katy Perry provoca o público com comentário sobre Justin Trudeau
Katy e Justin foram flagrados aos beijos em iate na Califórnia
Thais Fersoza e Michel Teló celebram 11 anos de casamento com missa no Vaticano
Casal marcou as bodas de aço com uma celebração especial na Basílica de São Pedro, em Roma, ao lado dos filhos
Thati Lopes anuncia primeira gravidez com George Sauma
Atriz compartilhou fotos com o noivo e comemorou a chegada do primeiro filho do casal
