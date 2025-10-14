Carlinhos Maia revelou recaída com Lucas Guimarães Reprodução/instagram

Rio - Carlinhos Maia admitiu a tentativa de retomar o relacionamento amoroso com Lucas Guimarães após dar carona de helicóptero ao ex-marido para o casamento de Mari Fernandez, nesta terça-feira (14), no interior de São Paulo. Os influenciadores anunciaram a separação em julho deste ano.
Carlinhos Maia se separou de Lucas Guimarães em julho deste ano - Reprodução/instagram
Carlinhos Maia deu carona de helicóptero para o ex-marido - Reprodução/instagram
Lucas Guimarães - Reprodução/instagram
Carlinhos Maia revelou recaída com Lucas Guimarães - Reprodução/instagram
"Estou tentando", confessou ao portal Leo Dias. 
Antes da cerimônia, Carlinhos gravou o ex-marido em sua residência e brincou sobre a recaída. "Meu amigo, e eu vou recair com quem? Com uma pessoa qualquer? Cara, eu tô na seca. Se for pegar alguém que não presta lá fora, melhor pegar alguém que ele já conhece. Se usa a casa, tem que usar o ex também", disse nos Stories. 