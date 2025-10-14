Julia Ribeiro e Mari Fernandez subiram ao altar no interior de São PauloEduardo Martins / Brazil News

Rio - Mari Fernandez e Julia Ribeiro se casaram nesta terça-feira (14) em uma cerimônia realizada na Fazenda Santa Barbara, no interior de São Paulo. A cantora pediu a mão da influenciadora durante um show em junho deste ano.
"Hoje iniciamos mais um capítulo da nossa história, o dia mais importante das nossas vidas, nós sonhamos, idealizamos, pensamos em cada detalhe. Hoje o sonho se torna realidade!", disse a cantora horas antes de subir ao altar. 
Marcaram presença na celebração as ex-BBBs Larissa Tomásia, Eslovênia Marques e Larissa Santos, e os cantores Xand Avião, Murilo Huff, Lauana Prado e Manu Bahtidão, uma das madrinhas do casal. Mari Fernandez cantou na entrada da noiva e se emocionou ao fazer os votos de casamento. 