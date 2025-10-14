Julia Ribeiro e Mari Fernandez subiram ao altar no interior de São Paulo - Eduardo Martins / Brazil News

Julia Ribeiro e Mari Fernandez subiram ao altar no interior de São PauloEduardo Martins / Brazil News

Publicado 14/10/2025 17:44

fotogaleria

"Hoje iniciamos mais um capítulo da nossa história, o dia mais importante das nossas vidas, nós sonhamos, idealizamos, pensamos em cada detalhe. Hoje o sonho se torna realidade!", disse a cantora horas antes de subir ao altar.

Marcaram presença na celebração as ex-BBBs Larissa Tomásia, Eslovênia Marques e Larissa Santos, e os cantores Xand Avião, Murilo Huff, Lauana Prado e Manu Bahtidão, uma das madrinhas do casal. Mari Fernandez cantou na entrada da noiva e se emocionou ao fazer os votos de casamento.