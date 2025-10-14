Susana Vieira e Luiz Fernando Guimarães apresentam o ?Falas da Vida? - Globo/ Léo Rosario

Susana Vieira e Luiz Fernando Guimarães apresentam o ?Falas da Vida?Globo/ Léo Rosario

Publicado 14/10/2025 17:04 | Atualizado 14/10/2025 17:04

Rio - A TV Globo estreia nesta quinta-feira (16), logo após "Vale Tudo", o especial “Falas da Vida”, apresentado por Susana Vieira, de 83 anos, e Luiz Fernando Guimarães. A produção propõe uma reflexão leve e bem-humorada sobre o envelhecimento, mostrando que viver com saúde, autonomia e alegria é um direito, e pode, sim, ser repleto de descobertas.

fotogaleria



Ao retratar o cotidiano de pessoas “60+”, o programa destaca histórias de quem segue acumulando experiências e reinventando a vida: viajando, começando novos esportes, se apaixonando, mudando o visual, abrindo negócios, virando influenciador digital, fazendo a primeira tatuagem ou apenas aproveitando um domingo tranquilo em família.



“Eu acho que o humor talvez seja uma maneira de me manter viva. O fato de ser alegre, meio criançona ou ser meio sarcástica, me mantém muito esperta. Minha cabeça sempre está trabalhando. Eu não dei mole para a vida, eu estou sempre ativa!”, diz Susana Vieira.



O elenco reúne nomes como Suely Franco, Cristina Pereira, Milton Cunha, Stella Miranda, Cosme dos Santos, Anselmo Vasconcelos, Digão Ribeiro e Ju Colombo. Com esquetes e trechos de stand up comedy, o especial traz conversas sobre etarismo, relacionamentos, família, mercado de trabalho, hábitos, liberdade, corpo e saúde mental. Ao retratar o cotidiano de pessoas “60+”, o programa destaca histórias de quem segue acumulando experiências e reinventando a vida: viajando, começando novos esportes, se apaixonando, mudando o visual, abrindo negócios, virando influenciador digital, fazendo a primeira tatuagem ou apenas aproveitando um domingo tranquilo em família.“Eu acho que o humor talvez seja uma maneira de me manter viva. O fato de ser alegre, meio criançona ou ser meio sarcástica, me mantém muito esperta. Minha cabeça sempre está trabalhando. Eu não dei mole para a vida, eu estou sempre ativa!”, diz Susana Vieira.O elenco reúne nomes como Suely Franco, Cristina Pereira, Milton Cunha, Stella Miranda, Cosme dos Santos, Anselmo Vasconcelos, Digão Ribeiro e Ju Colombo. Com esquetes e trechos de stand up comedy, o especial traz conversas sobre etarismo, relacionamentos, família, mercado de trabalho, hábitos, liberdade, corpo e saúde mental.

'Nossa sociedade está precisando desse momento'



Luiz Fernando Guimarães destaca a importância de falar sobre o tema com autenticidade e leveza. “Eu acho que, além do discurso, como ator que está inserido dentro do próprio tema do programa, é muito importante que se tenha uma autonomia para falar sobre os temas. Então, eu fiquei muito apaixonado pelo convite. Acho que a nossa sociedade está precisando desse momento”, afirma. O ator completa dizendo que “o humor abre portas para o entendimento”.



Para a roteirista Veronica Debom, o programa é uma oportunidade de mostrar a diversidade da maturidade. “A gente tem personagens diversos que sentem coisas diferentes sobre ter entrado na maturidade. Sobre os apresentadores, Susana e o Luiz são duas figuras muito icônicas brasileiras. E eu acho que eles deram um par que é inesperado a princípio, mas que é um par fabuloso. Juntos são uma fórmula muito potente!”, comenta.



O diretor artístico Matheus Malafaia reforça que o especial busca ampliar o olhar sobre o envelhecer no Brasil. “Acho que é um assunto que precisa estar na mesa da família brasileira. Como que a gente está lidando com a população idosa e como a população idosa se percebe. E mais do que isso, eu acho que é sobre dar às pessoas o direito de envelhecerem da maneira que elas quiserem e não colocar ninguém em nenhuma caixinha”, explica.