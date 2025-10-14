Bianca Andrade celebra aniversário com novo visual - Reprodução/Instagram

Bianca Andrade celebra aniversário com novo visualReprodução/Instagram

Publicado 14/10/2025 16:42

Rio - Bianca Andrade surpreendeu os seguidores ao surgir com o visual renovado. A influenciadora decidiu pintar os cabelos de rosa para celebrar seu aniversário de 31 anos, que será comemorado na próxima quarta-feira (15).



Também conhecida por suas constantes transformações, Bianca já havia chamado atenção recentemente ao descolorir as sobrancelhas, mas dessa vez surpreendeu os fãs com o novo tom vibrante nos cabelos. Nos comentários, os elogios foram imediatos. “Meu Deus, Bianca, você está lindaaaa”, escreveu uma internauta. “Vem aí uma era de muita personalidade, eu amo”, comentou outra seguidora.



A mudança marca não apenas o início das comemorações de seu aniversário, mas também o primeiro ano do relançamento de sua marca de maquiagens, Boca Rosa Beauty, após o término da parceria com a Payot.



A transformação ficou por conta do cabeleireiro Éder Fernando, profissional renomado responsável por cuidar dos fios de celebridades como Silvia Braz e Ana Paula Siebert.