Carolina DieckmmannRoberto Filho / Brazil News
Indignada, Carolina denunciou a manipulação. "Que horror! Essa pessoa mexeu na foto para ganhar cliques e ninguém reparou? Nossa... Parabéns", escreveu.
A foto editada foi compartilhada em perfis do Instagram e Facebook. Usuários afirmaram que a montagem buscava distorcer a aparência da atriz para provocar reações negativas. No início do ano, Carolina já havia sido alvo de críticas semelhantes relacionadas ao corpo.
"É óbvia a edição", comentou um seguidor. Outro destacou: "Mas a galera do Facebook jura que é real. É assustador o universo que é essa rede”. Uma fã da artista defendeu a atriz e cobrou punições: "Precisa denunciar mesmo. Isso deveria ser crime".
As imagens alteradas reacenderam discussões sobre a manipulação de fotos e os limites da exposição de figuras públicas. Carolina, que costuma usar as redes para falar sobre temas pessoais e profissionais, reforçou a importância da denúncia e do combate às fake news visuais, que se espalham com rapidez nas plataformas.
