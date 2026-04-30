Luana Piovani reage a críticas e dispara sobre polêmica com Virginia - Reprodução / Instagram

Luana Piovani reage a críticas e dispara sobre polêmica com VirginiaReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2026 15:07

Rio - A troca de farpas entre Luana Piovani e Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (30). Em vídeo publicado nas redes sociais, a atriz respondeu às críticas que recebeu nos últimos dias e afirmou que não pretende moldar seu comportamento para agradar o público.

“Vim aqui falar uma coisa pra vocês, enquanto eu desfaço a mala. Eu tava aqui me divertindo... As pessoas que me odeiam, você sabe o que acontece? Sabe quem me inventou? Vocês! Foram vocês que criaram esse monstro”, ironizou.

Na sequência, Luana atribuiu à própria trajetória profissional o distanciamento do padrão tradicional de celebridade. “Porque eu comecei a trabalhar como artista. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas eu não escolhi o caminho dos holofotes, eu não quis assinar contratos longos. Eu nunca fui aquela atriz que vocês encontravam todos os anos na sala de estar junto do jantar de vocês. Porque eu nunca quis, por escolha, fazer novelas anualmente”, declarou.

A atriz também reforçou que sua projeção pública não seguiu uma estratégia convencional. “O meu caminho sempre foi muito diferente do tradicional. E era pra eu ser pouquíssimo ou nada famosa. Quem me deu esse poder? Quem fez eu ser essa pessoa que eu sou hoje, do ponto de vista público, tá? Porque vocês não interferem daqui pra dentro... Foram vocês!”

Em tom bem-humorado, ela se descreveu como uma figura “relevante” e rebateu as críticas com ironia. “Da mesma maneira que vocês fazem um milhão de imbecis aí no Brasil, ídolos e famosos, graças a Deus, a curiosidade e o não entendimento a respeito de como eu construí a minha carreira e da minha personalidade fez com que eu fosse hoje essa pessoa relevante. Então eu quero dizer, rindo, que foram vocês que criaram esse monstrinho. Mas um monstrinho super do bem”, afirmou.

Ao encerrar, Luana reforçou sua postura direta. “Eu seria quase como um dinossauro, um dragão fofo, meio ursinhos carinhosos versão dragão, sacou? Porque eu não tô aqui pra agradar ninguém, falo o que precisa ser falado e não tenho o rabo preso. Por isso que eu posso falar, posso dar nome aos bois”, concluiu.

Entenda o embate

A declaração ocorre após críticas feitas por Luana à divulgação de jogos de azar online, tema que envolveu diretamente Virginia Fonseca. Na última segunda-feira (27), a atriz citou a influenciadora ao comentar o assunto: “A maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”.

Virginia reagiu pouco depois, ao afirmar que se sentiu atingida, principalmente pela menção aos filhos. “Estava ali jantando com os meus filhos, vi essa m*rda. E eu fico indignada, porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa”, disse.

Em vídeo, a influenciadora apareceu abalada e criticou o envolvimento das crianças na discussão. “Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano. Juro. Não tô aguentando mais”, declarou.

A empresária também afirmou que pretende buscar medidas legais e citou o ex-marido, Zé Felipe, com quem tem três filhos. “Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos! Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok, agora dos meus filhos? Chega. Cansei”.

Zé Felipe se manifestou em apoio à influenciadora após a repercussão do caso. “Não dá. Tô com você”, escreveu ao compartilhar o conteúdo.