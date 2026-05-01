Virginia Fonseca e Luciano Huck - Reprodução do Instagram

Virginia Fonseca e Luciano HuckReprodução do Instagram

Publicado 01/05/2026 14:18

Rio - Virginia Fonseca voltou a brincar com Luciano Huck devido a forma como o apresentador usa as redes sociais. Em viagem pela Espanha, o marido de Angélica foi orientado pela influenciadora digital, que acumula mais de 59 milhões de seguidores no Instagram, a compartilhar melhor a rotina dele com os fãs.

No começo da gravação, a influenciadora disse que ele ainda está falhando em pequenas coisas. "Sabe por que eu achei que você não está muito bem? Porque você não está mostrando pra gente o que você está comendo. Eu tenho muita curiosidade de saber o que o Luciano Huck está comendo. O que ele come em viagem? O que ele come na correria dele? Acho que está falhando nessa questão", afirmou.

Virginia também orientou Huck a mostrar mais detalhes do dia a dia durante a viagem. "Posta para gente cafezinho da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Se você for jantar com alguém, posta pra gente, que seja uma foto, uma selfie com a pessoa, entendeu? Posta com a pessoa e o prato que está comendo. Se puder, posta o da pessoa também, porque provavelmente vai ser famosa".

Em outro trecho, Virginia ensinou Huck a colocar o horário do Brasil e da Espanha nos stories. "Vou falar um negócio para você: horário tem que colocar sim, por quê? Pra gente ver que horas está acordando, que horas está lá com os jogadores, que horas está almoçando, tudo isso", explicou. Na sequência, mostrou como ele deveria incluir os horários e as bandeiras dos dois países.

Virginia entonando o Luciano a pôr os dois horários nos storys pic.twitter.com/ZnkHSnTfcc — Hanna (@putznada) May 1, 2026

Huck, então, entrou na brincadeira e também começou a postar stories em seu perfil marcando a colega. "Lá vem a professora dando bronca de novo. Ela bate e assopra", escreveu. Depois, passou a seguir as recomendações e publicou um vídeo em um restaurante. Na gravação, contou que a dica gastronômica tinha vindo de Felipe, parceiro de Vini Jr., e mostrou os pratos da mesa, enquanto dizia que estava se esforçando para obedecer a "professora". Agora vou botar as comidas, vou botar todas as comidas".

Na sequência de stories, o apresentador mostrou mais detalhes da refeição e aproveitou para mandar um recado para Angélica. "Angélica iria adorar esta berinjela!!! Deu saudade".

Desde que chegou à Espanha, Huck vem compartilhando momentos da viagem e as “aulas” que tem recebido de Virginia sobre como se comportar como "influenciador" na internet.