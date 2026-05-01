Ney Matogrosso faz participação no show do Barão VermelhoGuilherme Silva / Brazil News
Ney Matogrosso participa de show do Barão Vermelho no Rio
Apresentação aconteceu na Farmasi Arena, na Zona Sudoeste, nesta quinta-feira (30)
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