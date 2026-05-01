Ney Matogrosso faz participação no show do Barão Vermelho - Guilherme Silva / Brazil News

Ney Matogrosso faz participação no show do Barão VermelhoGuilherme Silva / Brazil News

Publicado 01/05/2026 12:26

Rio - O cantor Ney Matogrosso fez uma participação especial no show da turnê "Barão Vermelho Encontro", com a formação original da banda, na Farmasi Arena, localizada na Zona Sudoeste do Rio, nesta quinta-feira (30). No palco, os artistas empolgaram o público ao som de sucessos como "Poema" e "Ideologia".

fotogaleria

O repertório do espetáculo ainda contou com grandes hits da banda, formada por formado por Roberto Frejat (guitarra e voz), Guto Goffi (bateria), Mauricio Barros (teclados) e Dé Palmeira (baixo), como "Todo Amor Que Houver Nessa Vida", "Por Você", "Bete Balanço", "Pro Dia Nascer Feliz", "Maior Abandonado", "Puro Êxtase" e "Codinome Beija-Flor".

Além do Rio, Ney também solta a voz no show do Barão Vermelho no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 23 de maio.