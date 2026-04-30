Shakira posando em frente ao Pão de Açúcar - Reprodução / Instagram

Shakira posando em frente ao Pão de AçúcarReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2026 09:31

Rio - Shakira já está no Rio de Janeiro para o megashow gratuito que fará neste sábado (2), na Praia de Copacabana, e usou as redes sociais para registrar sua chegada à cidade. A cantora surgiu deslumbrante em cliques publicados, no Instagram, nesta quarta-feira (29), onde o Pão de Açúcar aparecia ao fundo.

"Essa loba está animada (porque está no Rio)", escreveu ela na legenda. Além das fotos, a artista colombiana também publicou um vídeo em que aparece cantando e dançando ao som da música "Loba".







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No mesmo dia, No mesmo dia, Shakira e Anitta divulgaram um vídeo dançando a faixa "Choka Choka", parceria entre elas, aumentando os rumores de uma possível participação da Poderosa no espetáculo.

A animação de Shakira com a passagem pelo Rio também apareceu em outros registros feitos por ela nas redes. Em um dos vídeos, a cantora mostrou itens levados na mala para a viagem, entre eles uma canga, um biquíni fio-dental, um chinelo, um leque com a palavra “LobaCabana” e uma camisa da Seleção Brasileira. A maioria das peças aparecia em verde e amarelo.





