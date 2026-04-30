Ivete Sangalo chega ao Brasil e é recebida pelo ex-marido, Daniel Cady

Rio - Ivete Sangalo, de 53 anos, desembarcou em São Paulo com os filhos, Marcelo e as gêmeas Helena e Marina, após uma viagem aos Estados Unidos, e foi recebida pelo ex-marido, Daniel Cady. Na ocasião, os dois se abraçaram e reforçaram o clima amigável entre eles, que anunciaram o fim do casamento em novembro do ano passado depois de 17 anos juntos.
Ivete Sangalo é tietada por fãs em aeroporto - Andy Santana/ Brazil News
Ivete Sangalo chega ao Brasil e é recebida pelo ex-marido, Daniel Cady - Andy Santana/ Brazil News
Ivete Sangalo chega ao Brasil - Andy Santana/ Brazil News
Dito, produtor e amigo de Ivete, e Daniel Cady - Andy Santana/ Brazil News
Ivete Sangalo - Andy Santana/ Brazil News
No aeroporto, Ivete também deu um show de simpatia. A cantora atendeu a alguns pedidos de fotos dos fãs e distribuiu autógrafos. 
Vale lembrar que a artista estará em breve no Rio de Janeiro para realizar mais um show da turnê "Clareou", na Marina da Glória, localizada na Zona Sul da cidade maravilhosa. 