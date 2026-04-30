MC Paiva e Malévola trocam agressões em shopping após acusação de transfobia Reprodução / X
O encontro aconteceu quando Malévola decidiu ir até o cinema onde MC Paiva estava com a namorada para assistir a um filme. Segundo a influenciadora, ela entrou na sessão com um ingresso falso para conseguir falar diretamente com o casal e levou um segurança. Nas imagens que circulam online, os três aparecem discutindo frente a frente, em um clima tenso que rapidamente sai do controle.
A briga no shopping, no entanto, é o desdobramento de uma polêmica que começou dias antes, fora daquele ambiente. O caso teve início após Malévola relatar nas redes sociais que foi surpreendida com o valor de um procedimento capilar realizado em um salão de Alphaville. “Simplesmente 6 mil reais. Isso deu esse valor de R$ 5.450 porque eu já tinha dado R$ 500 no PIX de sinal. Eu fiquei abismada, porque eu esperava pagar no máximo R$ 2.800. Gente, praticamente o dobro!”, afirmou. E completou: “Eu sou rica, mas não sou trouxa não”.
Segundo ela, a insatisfação não se limitou ao preço, mas à falta de aviso prévio sobre serviços incluídos na cobrança. “Eu falei: ‘Olha, não me avisaram de tratamento. Que tratamento das trevas é esse? Ele cortou meu cabelo em 5 minutos e cobrou R$ 1.000. Não me avisou. Aí vocês mudaram fundo do cabelo, não me passaram orçamento antes de eu aprovar’”, disse. Em outro momento, reforçou: “Os 1.200 que cobraram a mais pra abrir meu fundo, não avisaram nem na mensagem do WhatsApp”.
O responsável pelo atendimento, o cabeleireiro Robson Souza, negou irregularidades e defendeu o valor cobrado. “Meu trabalho vale... se é mil reais o meu corte, é mil reais o meu corte”, afirmou em áudio divulgado pela própria influenciadora. Em vídeo, ele também disse: “Estão me colocando como um bandido”.
A situação ganhou novos contornos quando Soso Careca saiu em defesa do profissional, com quem já trabalhou. “Se você não concorda com o valor, é simples: você não consome o produto”, declarou. A fala motivou uma reação direta de Malévola, que passou a criticar tanto a influenciadora quanto o salão.
MC Paiva entrou na discussão para defender a namorada. “Não fica falando na internet não, mano, sem prova, sem nada”, afirmou. Ele também alegou ter sido ofendido em mensagens privadas: “Na mensagem me chamou de ‘viadinho’”.
Malévola, por sua vez, acusou o cantor de transfobia. “Transfobia é crime”, disse. Ela também reforçou a versão inicial: “Gente, eu fui vítima de um golpe! Onde já se viu? Não me falaram o valor desse cabelo”.
Com a troca de acusações já exposta nas redes, o encontro no shopping marcou o ápice da tensão entre os envolvidos. Os vídeos mostram o momento em que a discussão presencial se intensifica, com empurrões, gritos e tentativa de contenção por pessoas que estavam no local.
Malevola posta sequência de stories da discussão que teve com MC Paiva e Soso Careca. pic.twitter.com/m1A8HMlQgR— QG do POP (@QGdoPOP) April 30, 2026
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