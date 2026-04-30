Natanzinho Lima interrompe show por 'ameaça' de fã e segurança aplica mata-leão no palco - Reprodução / X

Natanzinho Lima interrompe show por 'ameaça' de fã e segurança aplica mata-leão no palco Reprodução / X

Publicado 30/04/2026 08:58 | Atualizado 30/04/2026 11:00

Rio - Um momento de tensão marcou o show do cantor Natanzinho Lima na noite de terça-feira (28), em Alegrete do Piauí, durante as comemorações pelos 34 anos da cidade. Um fã foi contido pela equipe de segurança após uma fala interpretada como ameaça pelo artista.



O homem havia sido chamado ao palco para participar de uma dinâmica comum nas apresentações. Inicialmente, a interação ocorreu de forma descontraída. “Toma um gole, abra a boca, quer ou não quer?”, disse o cantor, ao oferecer uma bebida.



Na sequência, o fã respondeu: “Eu vou te dar um murro na costela”. A declaração mudou o clima no palco e levou à reação imediata de Natanzinho.



“Se tu me der um murro, tu tá lascado, que eu te quebro todinho. Não faça isso, não. Na hora que ele me olhou, ele queria me dar um murro. [...] Já nasceu homem para bater em eu (sic)”, afirmou o artista diante do público.



O cantor interrompeu a apresentação e chamou a equipe de segurança. “Segura, segura pra mim. O que ele acabou de falar pra mim agora, ‘eu vou dar um murro na sua costela’. Se tu me der um murro tu tá lascado, que eu te quebro todinho eu mesmo. Vá lá se não eu mesmo vou lhe quebrar”, disse.



Em seguida, seguranças retiraram o homem do palco à força. A forma da abordagem gerou críticas de parte do público, que questionou o uso de um “mata-leão” e apontou possível interpretação equivocada da fala.



“Nem tinha necessidade disso, o cara falou uma brincadeira”, comentou um internauta. “Pra que esse mata-leão? Fiquei com dó”, escreveu outro. Houve também quem destacasse o sentido regional da expressão: “No Nordeste falamos muito isso quando nos referimos a ficar com alguém”.

Homem sobe em palco de show de Natanzinho Lima no Piauí, e ameaça "dar murro na costela" do cantor: "Se tu me der um murro tu tá lascado, que eu te quebro todinho". pic.twitter.com/PKAqZFJYCq — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 29, 2026

Pedido de desculpas



No dia seguinte, o fã se pronunciou em conversa com o influenciador Daylton Bezerra. Ele afirmou que havia ingerido bebida alcoólica e pediu desculpas ao cantor.



“Eu sou muito fã do Natanzinho Lima. Subi no palco porque sou compositor e queria mostrar algumas músicas minhas pra ele. Só que, no momento, eu estava meio embriagado e não soube aproveitar a chance que ele me deu”, disse.



Sobre a frase, ele explicou: “De onde eu venho, isso é uma expressão comum. A pessoa fala ‘vou dar um murrinho na sua costela’, mas é na brincadeira. Eu falei isso da forma mais natural e inocente possível”.



O rapaz reforçou o pedido de desculpas: “Não teve maldade nenhuma. Me desculpa, Natanzinho”.



A resposta do cantor indicou um desfecho conciliador. “Esquente não, meu patrão. Não precisa me pedir desculpas. Mande a música pra mim. Vou escutar aqui, quem sabe eu já gravo ela no meu DVD. Deus abençoe e muito obrigado por todo carinho. Você tá convidado de ir no meu camarim no próximo show”, escreveu o artista.