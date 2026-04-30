Fernanda Rodrigues pede papel em filme de 'A Viagem' - Reprodução / Instagram / TV Globo

Fernanda Rodrigues pede papel em filme de 'A Viagem'Reprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 30/04/2026 09:58

Rio - Fernanda Rodrigues usou as redes sociais para manifestar interesse em integrar o elenco da adaptação de "A Viagem" para o cinema. A atriz, que interpretou a jovem Bia na versão original exibida em 1994 pela TV Globo, indicou que gostaria de viver Estela no novo projeto.

A declaração surgiu após a sugestão de uma seguidora. “A Fernanda Rodrigues podia fazer a Estela agora”, escreveu a fã. A artista respondeu: “Pois é... também acho”. Em outra interação, um internauta comentou: “Só falta Fernanda Rodrigues de Estela e a Luísa Erlanger de Bia, por favor, Globo, a gente nunca te pediu nada!!!”.

Na versão original, Estela foi interpretada por Lucinha Lins. Já Bia marcou uma fase importante da carreira de Fernanda, e a possibilidade de assumir o papel da mãe da personagem que viveu no passado passou a ser defendida por fãs.

Enquanto isso, o elenco do longa começa a ser especulado nos bastidores. Carolina Dieckmann é apontada como possível intérprete de Diná, papel que foi de Christiane Torloni na versão original. Para o personagem Otávio, vivido anteriormente por Antonio Fagundes, o nome de Rodrigo Lombardi aparece entre os cotados.

Já o vilão Alexandre, que marcou a carreira de Guilherme Fontes, pode ganhar uma nova versão com Pedro Novaes. As escolhas ainda não foram confirmadas oficialmente.

Escrita por Ivani Ribeiro, A Viagem se consolidou como um dos maiores sucessos da dramaturgia brasileira e acumula reprises ao longo dos anos. O filme segue em fase de desenvolvimento e não tem data de estreia definida.