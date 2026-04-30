Fernanda Rodrigues pede papel em filme de 'A Viagem'Reprodução / Instagram / TV Globo
Fernanda Rodrigues pede papel em filme de 'A Viagem'
Atriz viveu Bia na versão original exibida em 1994 pela TV Globo
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