Kelly Key atualiza estado de saúde de Mico Freitas após cirurgia no coração - Reprodução / Instagram

Kelly Key atualiza estado de saúde de Mico Freitas após cirurgia no coraçãoReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2026 10:41

Rio - A cantora Kelly Key trouxe um novo capítulo sobre a recuperação do marido, Mico Freitas, após uma cirurgia cardíaca realizada nesta quinta-feira (30), em Portugal, onde o casal vive. Segundo a artista, o procedimento ocorreu sem intercorrências e o quadro é estável.

“Cirurgia foi um sucesso! Ele segue aqui monitorando nas próximas 24h…”, escreveu Kelly nas redes sociais, ao publicar uma foto ao lado do empresário ainda no hospital.

Horas antes, a cantora havia informado que o marido passaria pela implantação de um dispositivo para fechamento do forame oval patente (FOP), uma pequena abertura no coração presente desde o nascimento. A condição pode facilitar a passagem de coágulos para o cérebro e, em alguns casos, está associada a episódios de AVC.

“O Mico entrou agora para o procedimento de implantação de um dispositivo para fechamento do FOP no coração. Graças a Deus, está tudo bem conduzido e estamos confiantes na equipe médica!”, afirmou.

A cirurgia ocorre semanas após Mico Freitas sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, no início de abril. Na ocasião, ele apresentou sintomas como fala arrastada e perda de coordenação. O atendimento rápido foi apontado como determinante para evitar sequelas mais graves.

Após o episódio, exames identificaram o forame oval patente como possível causa do quadro. Desde então, o empresário seguiu sob acompanhamento médico até a indicação do procedimento corretivo.