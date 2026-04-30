Klebber Toledo e Camila Queiroz são pais de Clara - Reprodução/Instagram

Klebber Toledo e Camila Queiroz são pais de Clara Reprodução/Instagram

Publicado 30/04/2026 11:21

Rio - Camila Queiroz decidiu apresentar ao público, pela primeira vez, o rosto da filha, Clara, em um ensaio especial para a revista Marie Claire. A bebê, fruto do relacionamento com o ator Klebber Toledo, completou quatro meses no último dia 12 de abril e aparece ao lado da mãe na capa da edição de maio da publicação.

fotogaleria

Em entrevista, Camila explicou que buscava uma forma cuidadosa de compartilhar esse momento com o público. “Queria uma forma bonita e respeitosa de apresentar a Clara. Ela é a cara do pai, com o narizinho da mamãe”, afirmou.Desde o nascimento da filha, em dezembro de 2025, o casal optou por preservar a imagem da criança. Até então, Clara aparecia apenas em registros pontuais, sempre com o rosto parcialmente escondido. A decisão de manter discrição nos primeiros meses, segundo a atriz, fez parte de um planejamento pessoal. “Eu me preparei muito para isso. Consegui ter esses primeiros meses para estar só com a Clara, presente em todos os dias da vidinha dela”, disse.A repercussão nas redes sociais foi imediata após a divulgação das imagens. Internautas destacaram a semelhança da bebê com o pai, com comentários como “Nem precisa de DNA” e “A filha da Camila Queiroz é o Kleber Toledo todinha”.Juntos desde 2016 e casados desde 2018, Camila Queiroz e Klebber Toledo mantêm a vida pessoal longe da exposição excessiva.