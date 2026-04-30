Helena em story da mãe, Amanda Kimberlly - Reprodução / Instagram

Helena em story da mãe, Amanda KimberllyReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2026 11:33

Rio - Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, apareceu em um momento de frustração ao tentar andar de bicicleta pela primeira vez. Em vídeos publicados pela mãe nas redes sociais, a menina, de 1 ano e 9 meses, surge primeiro curiosa com o brinquedo e, depois, chora ao perceber que precisaria pedalar para fazê-lo andar.

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“Descobriu que, pra andar, tem que pedalar”, escreveu Amanda ao mostrar a reação da filha já sentada em uma bicicleta rosa da Minnie. Antes disso, a influenciadora havia publicado outro registro da pequena “montando sua primeira bicicleta”.A sequência de stories mostrou que a bicicleta fez parte de uma série de experiências recentes da menina com brinquedos sobre rodas. Em uma das publicações, Amanda brincou que Helena “já é formada na ‘Popis’”, apelido dado pela família à bicicleta de equilíbrio. Em outra, mostrou a filha em um carrinho e escreveu: “depois fomos pro primeiro carro”.Os registros continuaram com Helena em um carrinho rosa, usando óculos escuros. Em outro momento, a menina apareceu em um simulador de corrida, e a mãe escreveu: “tentamos drift”. A pequena também surgiu sentada em uma lambreta infantil. “Teve a lambreta também hahaha”, publicou.Helena é filha de Amanda Kimberlly com Neymar. Além dela, o jogador também é pai de Davi Lucca, Mavie e Mel.