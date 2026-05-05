Tia Milena, Juliano Floss e Marina Sena - Reprodução Instagram

Tia Milena, Juliano Floss e Marina SenaReprodução Instagram

Publicado 05/05/2026 19:05

Rio - Os comentários sobre um possível casamento entre Juliano Floss e Marina Sena tomaram conta das redes sociais nesta terça-feira (5), mas a história não passou de um mal-entendido. A responsável pelo burburinho, Tia Milena, voltou a público para esclarecer que tudo não passou de uma brincadeira.

A situação começou durante um encontro na casa do repórter Ivo Madoglio. Em clima descontraído, entre amigos, Milena fez uma chamada de vídeo com Juliano, e parte da conversa acabou sendo ouvida por Ivo, que compartilhou o momento nos stories. Na ocasião, ela afirmou em tom leve: “O Juliano vai casar!”, o que rapidamente ganhou repercussão.

Com isso, Milena usou as redes sociais para negar qualquer plano de casamento. “Gente, pelo amor de Deus, foi uma brincadeira, ele não vai casar agora, eu que queria virar casamenteira”, escreveu.

O episódio também trouxe de volta declarações recentes de Marina sobre o tema. Em entrevista ao Garotas Estúpidas, a cantora afirmou que não se identifica com a ideia de casamento tradicional. “Não me vejo nesse modelo. Normal, acho que a maioria não se vê. Na realidade, é mais imposto”, disse.

Na mesma conversa, Marina também falou sobre não ter vontade de ser mãe e ressaltou que isso não interfere em seu relacionamento. “Minhas amigas, pelo menos, eu pergunto a todos se elas querem casar… Nenhuma quer casar, gente”, comentou. Ela ainda citou experiências de mulheres próximas: “Minha mãe, minhas tias, essas mulheres que já tiveram relacionamentos duradouros assim, se falar com elas: ‘Quer casar de novo?’. ‘Jamais! Deus que me livre’”.