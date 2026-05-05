Após dar tempo em namoro, Anitta confirma que segue solteira - Reprodução Instagram

Após dar tempo em namoro, Anitta confirma que segue solteiraReprodução Instagram

Publicado 05/05/2026 23:00

Rio - Anitta abriu o jogo sobre sua vida amorosa e confirmou que segue solteira. Após já ter revelado durante o Carnaval deste ano que ela e o empresário Ian Bortolanza estavam dando um tempo, a artista afirmou que continua sem nenhum relacionamento no momento.

Em entrevista ao influenciador Bruno Rocha, a cantora contou que vive uma fase mais criteriosa quando o assunto é se envolver amorosamente. Segundo ela, as experiências recentes fizeram com que passasse a priorizar conexões mais profundas e pessoas que realmente agreguem à sua vida.

“Eu acho que eu tô muito criteriosa, gente. Então, se não for aqui, a régua lá em cima, eu não tô afim de perder o meu tempo. Eu quero pessoas que vão debater comigo, vão me acrescentar coisa, vão me trazer novidades”, afirmou.

Durante a conversa, Anitta também comentou, em tom bem-humorado, sobre a dificuldade de encontrar alguém com esse perfil atualmente. “Tá difícil… o homem tá difícil. Se tiver um que lê um livro… Nossa Senhora! Tem homem que opina em muita coisa, mas abrir e ler um livro? Então, gente, vamos estudar, tá bom?”, disparou.

A artista ainda indicou que prefere direcionar sua energia para si mesma e para pessoas que acompanhem seu ritmo de crescimento pessoal e intelectual.