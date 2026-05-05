Samira apareceu em vídeo com os fios mais loiros Reprodução/Instagram

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Rio - Samira deu uma repaginada no visual após o fim do "BBB 26". A atendente de bar de 25 anos publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (5) para mostrar aos seguidores que deixou os cabelos ainda mais loiros.
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Samira mostrou resultado de repaginada no visual - Reprodução/Instagram
Samira exibiu os cabelos loiros após ida ao salão - Reprodução/Instagram
Samira apareceu em vídeo com os fios mais loiros - Reprodução/Instagram
"Loira? Eu sou loiraaaaa. Loiro retocado com sucesso! Amei, ficou perfeito", escreveu na legenda. 
Nos comentários, os internautas elogiaram o retoque no visual da ex-BBB. "Ficou um arraso", afirmou um perfil. "Tá muito gata minha musa", disse outro. "O loiro impecável, ficou maravilhosa", declarou um terceiro. 