Samira apareceu em vídeo com os fios mais loiros - Reprodução/Instagram

Samira apareceu em vídeo com os fios mais loiros Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 20:01

Rio - Samira deu uma repaginada no visual após o fim do "BBB 26". A atendente de bar de 25 anos publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (5) para mostrar aos seguidores que deixou os cabelos ainda mais loiros.

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"Loira? Eu sou loiraaaaa. Loiro retocado com sucesso! Amei, ficou perfeito", escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram o retoque no visual da ex-BBB. "Ficou um arraso", afirmou um perfil. "Tá muito gata minha musa", disse outro. "O loiro impecável, ficou maravilhosa", declarou um terceiro.