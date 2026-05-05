Guto Graça Mello morreu aos 78 anos - Reprodução/Instagram

Guto Graça Mello morreu aos 78 anosReprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 15:59

Rio - O produtor e diretor musical Augusto César Graça Mello, mais conhecido como Guto Graça Mello, morreu aos 78 anos, nesta terça-feira (5). A informação foi confirmada ao Dia pelo Hospital Barra D'or, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, onde ele estava internado. O velório será realizado nesta quarta-feira (6) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul, das 13h às 15h.

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"O Hospital Barra D'Or informa, com pesar, o falecimento do Sr. Augusto César Graça Mello na tarde de hoje e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", comunicou em nota.

O produtor deixa a mulher, atriz Silvia Massari, duas filhas e dois enteados.

Ao longo das mais de cinco décadas de carreira, Guto produziu trilhas de novelas de sucesso da Globo, como “Gabriela”, “Pecado Capital”, “Saramandaia” e “Estúpido Cupido”. Ele também produziu mais de 500 discos da MPB, incluindo nomes como Rita Lee, Roberto Carlos, Maria Bethânia e Xuxa. É autor de músicas gravadas por Elis Regina e Nara Leão.

Na TV Globo, ele foi produtor musical de "Viva Marília", programa comandado por Marília Pêra e exibido entre 1972 e 1973. Também compôs o tema de abertura do "Fantástico" e trilhas para mais de 30 filmes, entre eles "O Cangaceiro Trapalhão" (1983), "Cazuza - O Tempo Não Para" (2004), "O Casamento de Romeu e Julieta" (2005) e "Se eu Fosse Você" (2006).

Repercussão

Boninho, ex-diretor da emissora, prestou uma homenagem ao artista nas redes sociais. "Hoje meu querido amigo partiu, gênio, parceiro de muitos trabalhos, histórias geniais, um dos maiores arranjadores, compositor e produtor musical brasileiro. Fez história em muitas trilhas de novelas, parceiro de vida do papai. Voa, amigo!"

O cantor e compositor Milton Guedes também lamentou o falecimento do produtor musical. "Devastado com essa perda. Guto é gigante e é de uma importância absurda na minha vida artística. Vá em paz, querido", escreveu.