Ocorrência mobilizou agentes do BOPE - Agatha Araújo/O DIA

Ocorrência mobilizou agentes do BOPEAgatha Araújo/O DIA

Publicado 05/05/2026 20:55 | Atualizado 05/05/2026 22:47

Rio - A Rua São Clemente, uma das principais vias de Botafogo, na Zona Sul, foi interditada na noite desta terça-feira (5), na altura da Rua Nelson Mandela, para a atuação de equipes de segurança. De acordo com informações dos Bombeiros, a ocorrência envolveu um policial, que estaria armado e em surto. Uma idosa estava no mesmo imóvel do homem, mas a polícia não confirmou a informação de que ela estaria sob a condição de refém.

A Polícia Militar confirmou que a situação foi contornada, sem vítimas, mas ainda não há a informação a respeito do local para onde foi levado o autor da ação.



Homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Corpo de Bombeiros foram deslocados para a ação. A via ficou interditada por aproximadamente uma hora e só foi reaberta ao tráfego às 20h40, quando a ocorrência acabou.