Rio - A Polícia Federal apontou que o esquema de fraudes em processos de compra de materiais e contratação de serviços na Secretaria de Estado de Educação do Rio (Seeduc) teria movimentado cerca de R$ 2,9 milhões em caixa 2 eleitoral.
De acordo com a investigação, a análise de conversas encontradas no celular de Rangel, apreendido em 14 de outubro de 2024, revelou indícios da estrutura do esquema. As mensagens trocadas entre o parlamentar e Luis Fernando Passos de Souza, apontado como seu operador financeiro, indicam a existência de um sistema organizado para fraudar licitações públicas.
Ainda segundo a PF, os diálogos mostram a intenção de manipular processos licitatórios no âmbito estadual para favorecer empresas previamente combinadas com os investigados. A relação com esse grupo de empresários seria intermediada por Luis Fernando, que atuaria como representante de Rangel nas negociações.
Pela quarta fase da Operação Unha e Carne, policiais federais buscaram cumprir sete mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão no Rio; em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense; e em Miracema e Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Entre os alvos estavam, além do deputado, Luiz Fernando Passos de Souza; Rui Carvalho Bulhões Júnior; Marcos Aurélio Brandão Alves; Júcia Gomes de Souza Figueiredo; Fábio Pourbaix Azevedo e Vinícius de Almeida Rodrigues.
Segundo a PF, as apurações revelaram um possível esquema de direcionamento das contratações realizadas por escolas estaduais para empresas previamente selecionadas e vinculadas ao grupo investigado.
Além do crime de organização criminosa, os suspeitos poderão responder por peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Ainda há a possibilidade de outros delitos surgirem no decorrer da investigação.
O que diz a defesa do deputado
Em nota nas redes sociais, a defesa de Thiago disse que recebeu com surpresa a operação desta terça e que está se inteirando dos fatos, do teor da investigação e das medidas determinadas. "O deputado nega a prática de quaisquer ilícitos e prestará todos os esclarecimentos necessários nos autos da investigação, local próprio para a apuração dos fatos. A defesa ressalta, por fim, que qualquer conclusão antecipada é indevida antes do conhecimento integral dos elementos que fundamentaram a medida", diz o texto.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.