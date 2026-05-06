Publicado 06/05/2026 00:00

Paraguai regulamenta lei que obriga 50% do etanol na gasolina e aposta na cana como vetor de industrialização e emprego. O Brasil eleva a mistura para 32% e enfrenta resistência, apesar de ter o setor mais maduro do mundo. O etanol não resolve a crise do petróleo, mas reduz a exposição a ela.

Lula aparece em empate técnico com Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema e até Ciro Gomes nas simulações de segundo turno do RealTime Big Data. O nome do adversário muda, o resultado, não. É um país travado em sua própria divisão, em que a polarização deixou de ser entre figuras e passou a ser estrutural.