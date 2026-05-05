Volume recuperado abasteceria 20 mil residências por um mês - Divulgação

Volume recuperado abasteceria 20 mil residências por um mêsDivulgação

Publicado 05/05/2026 19:38 | Atualizado 05/05/2026 19:59

Rio - Cerca de 3.744 irregularidades de furto de energia elétrica foram encontradas na rede da Light durante o mês de abril. As fiscalizações, que ocorreram em diversos pontos do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, terminaram com 15 pessoas levadas à delegacia e 13 prisões em flagrante.

Segundo a concessionária, as inspeções miraram tanto residências quanto estabelecimentos comerciais como restaurantes e mercados, que utilizavam ligações clandestinas ou medidores adulterados. Bangu, Barra da Tijuca, Recreio e o município de Nova Iguaçu foram as regiões com maior concentração de fraudes.

Ao todo, a companhia recuperou 4,171 GWh de energia, montante que equivale ao consumo mensal de aproximadamente 20.800 residências. O impacto do "gato" de energia vai além do prejuízo financeiro, que é estimado em R$ 1,3 bilhão por ano e afeta diretamente a estabilidade do sistema. De acordo com os dados da empresa, para cada 100 clientes que pagam a conta regularmente, outros 35 consomem de forma ilegal, o que provoca sobrecarga na rede e riscos de interrupções no fornecimento.