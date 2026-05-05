Mulheres são presas em flagrante por 'delivery' de cigarro eletrônico na Baixada - Divulgação / Polícia Civil

Mulheres são presas em flagrante por 'delivery' de cigarro eletrônico na BaixadaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 05/05/2026 18:50 | Atualizado 05/05/2026 20:07

Rio - Duas mulheres foram presas em flagrante no bairro Tomazinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na segunda-feira (4), devido um esquema de delivery de vapes, como são conhecidos os cigarros eletrônicos. A ação foi realizada por policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão), da 28ª DP (Praça Seca) e da 44ª DP (Inhaúma).



As responsáveis pela organização dos pedidos e despacho das mercadorias para entrega foram detidas pelos crimes contra saúde pública e contrabando. A ação foi deflagrada após informações apontarem o funcionamento de um serviço clandestino de entregas de produtos ilícitos em um imóvel.

No local, os agentes constataram intensa movimentação típica de delivery, inclusive com motociclistas retirando encomendas. Durante a abordagem, um dos entregadores conseguiu fugir. No interior do imóvel, os policiais apreenderam centenas de vapes, produto proibido no Brasil devido os danos causados à saúde.