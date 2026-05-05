Projeto ainda precisa passar por uma segunda votação antes de seguir para sanção do prefeitoDivulgação/Prefeitura do Rio
Projeto 'Praça Onze Maravilha' é aprovado em primeira votação e vai para audiência pública nesta quarta
Proposta de requalificação urbana recebeu maioria dos votos e segue para nova discussão, com audiência pública marcada na Cidade Nova
Light acaba com mais de 3,7 mil 'gatos' de energia apenas em abril
As fiscalizações, que ocorreram em diversos pontos do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, terminaram com 13 prisões em flagrante
PF: esquema na Educação do RJ movimentou R$ 2,9 milhões em caixa dois
Denúncia aponta que o deputado estadual Thiago Rangel Lima, preso nesta terça-feira (5), estaria à frente da articulação
Tutuca assume presidência da Comissão de Orçamento da Alerj
Deputado estadual destaca responsabilidade diante do cenário fiscal do Estado
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"Não vamos aceitar, banheiro feminino é sagrado". Alana Passos protocola terceiro banheiro para trans
Na justificativa, parlamentar busca preservar "direitos básicos como privacidade, segurança e conforto de todos, especialmente de mulheres, crianças e famílias"
Mulheres são presas em flagrante por 'delivery' de cigarro eletrônico na Baixada
Ação foi realizada por policiais civis, nesta segunda-feira (4)
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