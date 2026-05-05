Tutuca assume a presidência da Comissão de Orçamento da AlerjDivulgação
Tutuca assume presidência da Comissão de Orçamento da Alerj
Deputado estadual destaca responsabilidade diante do cenário fiscal do Estado
Tutuca assume presidência da Comissão de Orçamento da Alerj
Deputado estadual destaca responsabilidade diante do cenário fiscal do Estado
Projeto "Praça Onze Maravilha" é aprovado em primeira votação e vai para audiência pública nesta quarta
Proposta de requalificação urbana recebeu maioria dos votos e segue para nova discussão, com audiência pública marcada na Cidade Nova
"Não vamos aceitar, banheiro feminino é sagrado". Alana Passos protocola terceiro banheiro para trans
Na justificativa, parlamentar busca preservar "direitos básicos como privacidade, segurança e conforto de todos, especialmente de mulheres, crianças e famílias"
Mulheres são presas em flagrante por 'delivery' de cigarro eletrônico na Baixada
Ação foi realizada por policiais civis, nesta segunda-feira (4)
Deputado preso negociou vagas na educação com traficante de alta periculosidade, diz PF
Traficante Júnior do Beco teria conseguido duas vagas para o cargo de auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Estado de Educação do Rio
Ciclovia Tim Maia segue interditada mesmo após fim de alerta de ressaca no Rio
Protocolo de segurança estabelece que a via só deve ser liberada quando não houver risco de a pista ser atingida por ondas
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