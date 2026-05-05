Ciclovia Tim Maia na Avenida Niemeyer, permanece interditada - Érica Martin / Agência O Dia

Ciclovia Tim Maia na Avenida Niemeyer, permanece interditada Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 05/05/2026 17:21 | Atualizado 05/05/2026 20:08

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Segundo o Centro de Operações Rio (COR-Rio), as condições climáticas continuarão sendo monitoradas rigorosamente antes de qualquer decisão sobre a reabertura. O Protocolo de segurança estabelece que a via só deve ser liberada quando não houver risco de a pista ser atingida por ondas ou registro de ventos acima de 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal. Segundo o Centro de Operações Rio (COR-Rio), as condições climáticas continuarão sendo monitoradas rigorosamente antes de qualquer decisão sobre a reabertura. O Protocolo de segurança estabelece que a via só deve ser liberada quando não houver risco de a pista ser atingida por ondas ou registro de ventos acima de 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal.

Previsão do tempo



A cidade do Rio de Janeiro entra em uma sequência de dias ensolarados e com temperaturas em elevação. De acordo com o Alerta Rio, nesta quarta-feira (6) o céu varia de claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, com os termômetros oscilando entre 16°C e 31°C.

Já na quinta (7), o tempo apresenta-se estável e seco, fazendo com que a temperatura suba levemente e a máxima atinja os 32°C e a mínima de 16°C.



O calor deve ganhar ainda mais força na chegada do final de semana. A previsão para sexta e sábado indica dias de céu parcialmente nublado e máximas que podem atingir os 35°C, com mínima de 18°C.