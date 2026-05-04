Guarda-sóis foram derrubados no momento em que a água invadiu o quiosque - Reprodução

Guarda-sóis foram derrubados no momento em que a água invadiu o quiosque Reprodução

Publicado 04/05/2026 20:36 | Atualizado 04/05/2026 21:32

Rio - O mar agitado provocou um grande susto na orla do Rio na tarde desta segunda-feira (4). Uma onda de ressaca atingiu um quiosque no Mirante do Leblon, invadindo a estrutura e derrubando guarda-sóis. O avanço da água causou correria entre clientes e funcionários.

Veja o vídeo: