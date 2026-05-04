Guarda-sóis foram derrubados no momento em que a água invadiu o quiosque Reprodução
Ressaca invade quiosque no Leblon e assusta frequentadores— Jornal O Dia (@jornalodia) May 4, 2026
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De acordo com a Marinha do Brasil, o Aviso de Ressaca permanece vigente até as 15h desta terça-feira (5). A agitação, causada por um sistema de alta pressão no oceano, pode gerar ondas de até 3 metros de altura no litoral carioca.
Em função das condições adversas, a Ciclovia Tim Maia continua interditada no trecho entre São Conrado e o Vidigal.
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