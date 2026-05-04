Guarda-sóis foram derrubados no momento em que a água invadiu o quiosque Reprodução

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Rio - O mar agitado provocou um grande susto na orla do Rio na tarde desta segunda-feira (4). Uma onda de ressaca atingiu um quiosque no Mirante do Leblon, invadindo a estrutura e derrubando guarda-sóis. O avanço da água causou correria entre clientes e funcionários. 
Veja o vídeo:

De acordo com a Marinha do Brasil, o Aviso de Ressaca permanece vigente até as 15h desta terça-feira (5). A agitação, causada por um sistema de alta pressão no oceano, pode gerar ondas de até 3 metros de altura no litoral carioca.

Em função das condições adversas, a Ciclovia Tim Maia continua interditada no trecho entre São Conrado e o Vidigal. 