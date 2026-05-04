Marcos Braz foi abordado por assaltantes armados na Zona Norte do Rio de Janeiro - Divulgação

Marcos Braz foi abordado por assaltantes armados na Zona Norte do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 04/05/2026 19:11

Ex-diretor de futebol do Flamengo e ex-vereador, Marcos Braz foi vítima de um assalto na tarde desta segunda-feira (4), em São Cristóvão, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 18ª DP (Praça da Bandeira). Após o registro, agentes deram início às buscas e conseguiram localizar e recuperar o automóvel. A operação teve apoio da 25ª DP (Engenho Novo), da 26ª DP (Todos os Santos) e da Polícia Militar.

As investigações continuam para identificar os responsáveis e esclarecer todos os detalhes do crime.