Parque Shanghai, da Penha, se torna Patrimônio Cultural do Rio - Divulgação

Parque Shanghai, da Penha, se torna Patrimônio Cultural do Rio Divulgação

Publicado 04/05/2026 21:54 | Atualizado 04/05/2026 22:04

Rio - O Parque Shanghai, na Penha, Zona Norte, é o mais novo patrimônio imaterial do estado. A lei, sancionada pelo governador em exercício Ricardo Couto, foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (4). O reconhecimento valoriza um dos espaços de lazer mais tradicionais da Zona da Leopoldina e reforça a importância do parque para a memória afetiva de muitas gerações de cariocas.

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Fundado em 1919 como parque itinerante, o Shanghai é considerado o mais antigo em operação no Brasil. Depois de passar por outros pontos da cidade, como a região onde hoje fica o Aeroporto Santos Dumont, no Centro, e a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, o parque chegou à Penha em 1966, onde permanece até hoje.



Atualmente, ocupa uma área de 17.237 metros quadrados, reúne 28 atrações e recebe, segundo o parque, cerca de 6 mil pessoas por semana.



Pela legislação estadual, o patrimônio imaterial abrange práticas, histórias, brincadeiras, formas de expressão, espaços culturais e lugares associados à memória de comunidades e grupos sociais.



Na prática, a medida fortalece a preservação da memória do espaço e pode servir de base para ações de registro, valorização e salvaguarda pelo poder público.