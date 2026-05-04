Ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado - Divulgação/PF

Ele foi encaminhado ao sistema prisional do estadoDivulgação/PF

Publicado 04/05/2026 19:41

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite de domingo (3), um cidadão colombiano de 53 anos que transportava cerca de 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, na Zona norte. O homem tinha como destino final a cidade de Paris, na França.

Segundo a corporação, o suspeito foi aliciado em Bogotá e recebeu a mala com a droga em Manaus, antes de seguir viagem até o Rio de Janeiro. Durante a conexão no Galeão, agentes da Delegacia Especial da PF no aeroporto (Deain) identificaram o entorpecente escondido na estrutura da bagagem despachada pelo passageiro, durante uma fiscalização de rotina.

O estrangeiro foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio, onde foi autuado em flagrante por tráfico transnacional de drogas. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado e permanecerá à disposição da Justiça.

