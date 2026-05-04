Apesar do acidente entre moto e carro, não houve registro de retenções no trânsito da região. - Reprodução/COR Rio

Apesar do acidente entre moto e carro, não houve registro de retenções no trânsito da região. Reprodução/COR Rio

Publicado 04/05/2026 23:14 | Atualizado 04/05/2026 23:16

Rio - Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na noite desta segunda-feira (4), na altura do Viaduto San Tiago Dantas, nas proximidades da Praia de Botafogo, na Zona Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado às 20h15, com equipes do quartel do Catete enviadas para o local. A ocorrência mobilizou também agentes da CET-Rio, que atuaram no ordenamento da via.

De acordo com os bombeiros, a vítima, um homem adulto, sofreu ferimentos leves. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Por conta do acidente, uma faixa da pista central chegou a ser ocupada para o atendimento da ocorrência. Apesar disso, não houve registro de retenções no trânsito da região. As circunstâncias da colisão não foram informadas.