Faixas e palavras de ordem também destacaram a luta contra a precarização do trabalhoReprodução/Asduerj
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Categoria mantém mobilização em meio à greve e cobra avanço nas negociações com o governo estadual
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