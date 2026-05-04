Helicóptero Black Hawk é amplamente usado pelas forças armadas dos Estados UnidosDivulgação

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Thalita Queiroz
Rio - O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, avalia suspender a compra do helicóptero Sikorsky UH-60L Black Hawk, avaliado em cerca de R$ 70 milhões. A nova gestão quer entender o impacto operacional da aquisição desse e de outros equipamentos de grande porte em áreas urbanas e comunidades, antes de finalizar o contrato.
"Os processos estão sendo examinados sob critérios técnicos e jurídicos", informou o governo por meio de nota. A compra havia sido assinada pelo então governador Cláudio Castro no dia 28 de janeiro. De acordo com o governo à época, o investimento fazia parte de um pacote de R$ 4 bilhões destinado à tecnologia e à reestruturação da segurança pública fluminense.
Na ocasião, a decisão teve ampla repercussão, por se tratar de uma aeronave de guerra, de fabricação americana, com capacidade para transportar até 15 pessoas, sendo 11 soldados equipados e quatro tripulantes. O Black Hawk também pode atingir velocidade superior a 200 km/h.
Mudanças no governo do RJ
Desde que o desembargador assumiu o governo do Rio interinamente, em 23 de março deste ano, Couto passou a adotar mudanças significativas na gestão. No último dia 15, ele determinou uma auditoria nas contas do Estado, com o objetivo de reorganizar as finanças públicas.
A fiscalização, segundo o decreto, passou a ser realizado em todas as secretarias, autarquias, fundações e empresas estatais, inclusive as que não dependem diretamente do Tesouro. No dia 16, ele exonerou 157 cargos em comissão da Secretaria de Governo. Do total de desligados, 153 ocupavam cargos sem vínculo efetivo, ou seja, não eram concursados. Outros quatro são servidores de carreira e serão devolvidos aos órgãos de origem. No dia seguinte, exonerou outras 93 pessoas vinculadas à Secretaria de Estado de Governo (Segov).
Na terça-feira passada (28), também exonerou a secretária Estadual de Saúde, Claudia Mello, e o subsecretário de Comunicação, Igor Marques. 
 