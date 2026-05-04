Helicóptero Black Hawk é amplamente usado pelas forças armadas dos Estados Unidos - Divulgação

Helicóptero Black Hawk é amplamente usado pelas forças armadas dos Estados UnidosDivulgação

Publicado 04/05/2026 17:43 | Atualizado 04/05/2026 18:54

Rio - O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, avalia suspender a compra do helicóptero Sikorsky UH-60L Black Hawk, avaliado em cerca de R$ 70 milhões. A nova gestão quer entender o impacto operacional da aquisição desse e de outros equipamentos de grande porte em áreas urbanas e comunidades, antes de finalizar o contrato.

"Os processos estão sendo examinados sob critérios técnicos e jurídicos", informou o governo por meio de nota. A compra havia sido assinada pelo então governador Cláudio Castro no dia 28 de janeiro. De acordo com o governo à época, o investimento fazia parte de um pacote de R$ 4 bilhões destinado à tecnologia e à reestruturação da segurança pública fluminense.

Na ocasião, a decisão teve ampla repercussão, por se tratar de uma aeronave de guerra, de fabricação americana, com capacidade para transportar até 15 pessoas, sendo 11 soldados equipados e quatro tripulantes. O Black Hawk também pode atingir velocidade superior a 200 km/h.

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