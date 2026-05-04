Homem perde controle de asa-delta e fica preso em árvore a 30 metros de altura no Jardim Botânico - Reprodução / X

Homem perde controle de asa-delta e fica preso em árvore a 30 metros de altura no Jardim BotânicoReprodução / X

Publicado 04/05/2026 18:07 | Atualizado 04/05/2026 18:32

Rio - Um homem, de aproximadamente 70 anos, ficou preso em uma árvore, a aproximadamente 30 metros de altura, ao perder o controle de uma asa-delta no Jardim Botânico, Zona Sul, na tarde desta segunda-feira (4). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o salvamento do praticante do esporte radical, que está bem.

Para o resgate, foi montado um sistema de salvamento com uso de escada, ancoragens e técnicas de rapel. Um bombeiro alcançou o idoso e o levou em segurança até o solo. O homem, que teve apenas ferimentos leves, recebeu atendimento no local e foi liberado em seguida.

Segundo relatos, o homem, que não teve a identidade revelada, decolou da rampa de voo livre em São Conrado, quando foi surpreendido por uma rajada de vento que comprometeu a estabilidade do equipamento.

