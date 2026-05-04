Ryan Palhares Lo, de 24 anos, sumiu depois de sair do trabalho em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. - Divulgação

Ryan Palhares Lo, de 24 anos, sumiu depois de sair do trabalho em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.Divulgação

Publicado 04/05/2026 16:36

"Não vou me calar enquanto meu filho não voltar”. O forte desabafo é de Renata, mãe de Ryan Palhares Lo, de 24 anos, pai de três filhos pequenos e que está desaparecido desde o dia 20 de abril. Ele foi visto pela última vez no bairro de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste.



Segundo ela, Ryan morava com a família no bairro da Freguesia. Na noite do desaparecimento, ele saiu do trabalho em uma barraca localizada na Barra da Tijuca e pegou um ônibus acompanhado de um amigo que mora em Rio das Pedras. O jovem teria descido no bairro para comer um lanche e, desde então, não foi mais visto.





A mãe estranhou a ausência do filho de madrugada. “Eu acordei às 3h31 e o Ryan não tinha chegado em casa. Mandei uma mensagem no WhatsApp, mas não foi entregue. Às vezes ele dormia fora, na casa da namorada, mas sempre avisava”, relatou.



Na manhã seguinte, novas tentativas de contato também não tiveram resposta. Inicialmente, a família acreditou que ele pudesse estar com a namorada ou trabalhando, possivelmente com o celular descarregado. A preocupação aumentou quando a própria namorada informou que também não conseguia falar com Ryan.



Diante da situação, Renata foi ao Hospital Municipal Lourenço Jorge para verificar se o filho tinha dado entrada na unidade, mas sem sucesso. Em seguida, registrou o desaparecimento em uma delegacia.



Outro caso de desaparecimento em Rio das Pedras



Na semana passada, O DIA publicou desaparecimento de outro jovem, ocorrido um dia antes do caso de Ryan.



Segundo a mãe, Luan passou o dia com o pai na região da Freguesia, onde estuda, e decidiu permanecer mais tempo na rua jogando bola com amigos antes de desaparecer. "Meu filho não é bandido, não é traficante. Ele é estudante”, afirmou. "Meu filho saiu do trabalho na barraca da Gardênia, no Posto 2, na Barra da Tijuca, e foi embora de ônibus com um amigo que mora em Rio das Pedras. Esse amigo disse que ele desceu lá para comer um lanche", disse Renata, que descreve Ryan como um jovem trabalhador e dedicado aos filhos.A mãe estranhou a ausência do filho de madrugada. “Eu acordei às 3h31 e o Ryan não tinha chegado em casa. Mandei uma mensagem no WhatsApp, mas não foi entregue. Às vezes ele dormia fora, na casa da namorada, mas sempre avisava”, relatou.Na manhã seguinte, novas tentativas de contato também não tiveram resposta. Inicialmente, a família acreditou que ele pudesse estar com a namorada ou trabalhando, possivelmente com o celular descarregado. A preocupação aumentou quando a própria namorada informou que também não conseguia falar com Ryan.Diante da situação, Renata foi ao Hospital Municipal Lourenço Jorge para verificar se o filho tinha dado entrada na unidade, mas sem sucesso. Em seguida, registrou o desaparecimento em uma delegacia.Na semana passada,publicou desaparecimento de outro jovem, ocorrido um dia antes do caso de Ryan. Lucélia Bento, mãe de Luan Victor Bento Barbosa, de 15 anos, noticiou às autoridades o desaparecimento no dia 19 de abril, também em Rio das Pedras. Segundo a mãe, Luan passou o dia com o pai na região da Freguesia, onde estuda, e decidiu permanecer mais tempo na rua jogando bola com amigos antes de desaparecer. "Meu filho não é bandido, não é traficante. Ele é estudante”, afirmou.

Reportagem da estagiária Aretha Dossares sob a supervisão de Flávio Almeida