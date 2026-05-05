Publicado 05/05/2026 00:00

Governo lança Desenrola 2.0 com descontos de até 90%, juros teto de 1,99% e saque de 20% do FGTS para quem ganha até cinco salários mínimos. Com 117 milhões de inadimplentes no país, a medida expõe um modelo em que o crédito virou mecanismo de subsistência, não de consumo.

A OPEP+ amplia produção em 188 mil barris/dia, mas o problema não é oferta, é rota. O impasse mantém o cenário em que Washington precisa demonstrar que controle marítimo não se negocia, sob risco de ver cada estreito do planeta virar instrumento de barganha do próximo regime hostil.