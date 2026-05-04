O suspeito, Diego Manuel da Silva, é investigado por integrar uma organização criminosa estruturada, voltada ao roubo de produtos de alto valor, como canetas emagrecedoras e cosméticos - Divulgação PCRJ

O suspeito, Diego Manuel da Silva, é investigado por integrar uma organização criminosa estruturada, voltada ao roubo de produtos de alto valor, como canetas emagrecedoras e cosméticosDivulgação PCRJ

Publicado 04/05/2026 21:46 | Atualizado 04/05/2026 21:51

Rio - Um homem foi preso no Morro de São Carlos, no Estácio, região central do Rio, nesta segunda-feira (4), acusado de participar de uma quadrilha especializada em roubos a farmácias. Diego Manuel da Silva é investigado por integrar uma organização criminosa que rouba canetas emagrecedoras e cosméticos que são posteriormente vendidas no mercado paralelo.

Em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, os policiais apreenderam uma grande quantidade de medicamentos armazenados na casa de uma outra suspeita, que conseguiu fugir antes da chegada das equipes. A investigação está relacionada a um roubo em 2 de fevereiro de 2026, em uma drogaria na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca.

Durante a prisão, os agentes também encontraram com o suspeito um macaco-prego mantido de forma irregular. Ele também responderá por crime ambiental, e o animal foi encaminhado para um local apropriado.

A ação foi realizada por agentes da 18ª DP (Praça da Bandeira) e da 19ª DP (Tijuca).