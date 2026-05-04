O suspeito, Diego Manuel da Silva, é investigado por integrar uma organização criminosa estruturada, voltada ao roubo de produtos de alto valor, como canetas emagrecedoras e cosméticosDivulgação PCRJ
Homem é preso por integrar quadrilha especializada em roubos a farmácias no Rio
Suspeito foi encontrado no Morro de São Carlos, no Estácio
Homem é preso por integrar quadrilha especializada em roubos a farmácias no Rio
Suspeito foi encontrado no Morro de São Carlos, no Estácio
Vídeo: ressaca invade quiosque no Leblon e assusta frequentadores
Ondas de mais de 2 metros atingiram a orla na tarde desta segunda (4)
PF prende colombiano com 3 kg de cocaína no Galeão
Estrangeiro pretendia embarcar para Paris e foi flagrado durante fiscalização de rotina
Ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz tem carro levado por bandidos na Zona Norte
Policiais, no entanto, conseguiram recuperar o veículo logo em seguida no bairro de São Cristóvão
Docentes da Uerj realizam ato no Largo do Machado depois de adiamento de reunião com o governador
Categoria mantém mobilização em meio à greve e cobra avanço nas negociações com o governo estadual
Homem perde controle de asa-delta e fica preso em árvore a 30 metros de altura no Jardim Botânico
Apesar do acidente, provocado por uma rajada de vento, piloto de 70 anos sofreu apenas ferimentos leves
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.